При заказе дома до конца августа
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в комплектациях: зимний, люкс, теплый контур и финский
предложение ограничено - подробности у менеджеров
Каркасный дом 9,5х10 К-37
от 1 795 891 ₽
от 25 дн
Площадь 952
Размер 9,5х10
Каркасный дом 9х10 К-36
от 1 784 243 ₽
от 25 дн
Площадь 902
Размер 9х10
Каркасный дом 9х11,5 К-34
от 1 936 843 ₽
от 30 дн
Площадь 1032
Размер 9х11,5
Каркасный дом 11х12,5 К-33
от 2 295 098 ₽
от 5 нед
Площадь 1372
Размер 11х12,5
Каркасный дом 9,5х12,5 К-35
от 2 000 485 ₽
от 30 дн
Площадь 1192
Размер 9,5х12,5
Каркасный дом 9х14 К-31
от 2 183 697 ₽
от 30 дн
Площадь 1262
Размер 9х14
Мы - это
Гарантия
Даем гарантии на все наши объекты, поэтому тщательно следим за качеством материалов
Комфортные дома
Создаем комфортные дома и бани по совершенно доступным ценам
Квалифицированные специалисты
В наших бригадах работают только опытные и квалифицированные рабочие, средний стаж специалиста 10 лет
01 Прозрачная сделка
Никаких скрытых платежей, фиксированная цена прописывается в договоре.
02 Подробная смета
В смете мы предоставляем полную информацию о материалах и работах.
03 Технический контроль
Строительство ведется с полным соблюдением всех стандартов СНИП и ГОСТ.
04 Доступные цены
Дом из бруса от 595 345 ₽ Каркасный дом от 752 626 ₽
05 Гарантия на всё
На конструкцию, кровлю, на все материалы и строительные работы.
29 июля 2022г.
Летний дом в Московской обл.: индивидуальный проект на 70 кв.м.
Преимуществ у собственного дома огромное ...Читать статью
25 июля 2022г.
Двухэтажный дом для постоянного проживания: 136 кв.м. и 4 спальни
Мечтаете о просторном загородном доме, в ...Читать статью
22 июля 2022г.
Каркасный дом: плюсы и минусы
В России каркасная технология строительс ...Читать статью
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