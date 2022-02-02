Построим твой тёплый дом

При заказе дома до конца августа

В подарок: железобетонные свай

замена обрезного материал на сухой строганный - БЕСПЛАТНО

в комплектациях: зимний, люкс, теплый контур и финский

предложение ограничено - подробности у менеджеров

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