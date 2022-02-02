8 (800) 100-21-75
8 (800) 100-21-75

Построим твой тёплый дом

При заказе дома до конца августа
В подарок: железобетонные свай
замена обрезного материал на сухой строганный - БЕСПЛАТНО
в комплектациях: зимний, люкс, теплый контур и финский
предложение ограничено - подробности у менеджеров

Дома из бруса

от 595 345 ₽

от 3 нед.

Каркасные дома

от 752 626 ₽

от 2.5 нед.

Финские дома

от 1 684 794 ₽

от 10 дней

Мини дома

от 989 432 ₽

от

Бани из бруса

от 425 249 ₽

от 2 нед.

Каркасные бани

от 576 466 ₽

от 1,5 нед.

Выбор покупателей

Каркасный дом 9,5х10 К-37

Каркасный дом 9,5х10 К-37

от 1 795 891 ₽

от 25 дн

Площадь 952

Размер 9,5х10

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Каркасный дом 9х10 К-36

Каркасный дом 9х10 К-36

от 1 784 243 ₽

от 25 дн

Площадь 902

Размер 9х10

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Каркасный дом 9х11,5 К-34

Каркасный дом 9х11,5 К-34

от 1 936 843 ₽

от 30 дн

Площадь 1032

Размер 9х11,5

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Каркасный дом 11х12,5 К-33

Каркасный дом 11х12,5 К-33

от 2 295 098 ₽

от 5 нед

Площадь 1372

Размер 11х12,5

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Каркасный дом 9,5х12,5 К-35

Каркасный дом 9,5х12,5 К-35

от 2 000 485 ₽

от 30 дн

Площадь 1192

Размер 9,5х12,5

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Каркасный дом 9х14 К-31

Каркасный дом 9х14 К-31

от 2 183 697 ₽

от 30 дн

Площадь 1262

Размер 9х14

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О компании

Мы - это

  • Гарантия

    Даем гарантии на все наши объекты, поэтому тщательно следим за качеством материалов

  • Комфортные дома

    Создаем комфортные дома и бани по совершенно доступным ценам

  • Квалифицированные специалисты

    В наших бригадах работают только опытные и квалифицированные рабочие, средний стаж специалиста 10 лет

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О компании

Примеры наших работ

Каркасный дом 6,0х9,0м

Каркасный дом 6,0х9,0м

КМ-4

Приветнинский карьер, Полянское Сельское поселение, Выборгский район, Ленинградская область

79 м2

февраль 2022

2 спальни

Сруб из бруса 7,5х9,5

Сруб из бруса 7,5х9,5

ДД-8

КП Тишь да Гладь, Приморское Городское поселение, Выборгский район, Ленинградская область

140 м2

февраль 2022

4 спальни

Каркасный дом 8,5х8,5м

Каркасный дом 8,5х8,5м

индивидуальный проект

п. Овсяное, Выборгский р-н, Ленинградская область

144 м2

январь 2022

3 спальни

Каркасный дом 6,0х9,0м

Каркасный дом 6,0х9,0м

К-32

Садоводство метро 1, Массив Мшинская, Лужский район, Ленинградская область

54 м2

январь 2022

2 спальни

Каркасный дом 8,0х10,0м

Каркасный дом 8,0х10,0м

Индивидуальный проект

в 1.2 км юго-западнее от д. Кривск, волость Круппская, р-н Печорский, Обл. Псковская

160 м2

январь 2022

4 спальни

Каркасный дом 6,0х9,0м

Каркасный дом 6,0х9,0м

К-1

АОЗТ «Красный Маяк», Мшинское сельское поселение, Лужский район, Ленинградская область

54 м2

декабрь 2021

2 спальни

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01 Прозрачная сделка

Никаких скрытых платежей, фиксированная цена прописывается в договоре.

02 Подробная смета

В смете мы предоставляем полную информацию о материалах и работах.

03 Технический контроль

Строительство ведется с полным соблюдением всех стандартов СНИП и ГОСТ.

04 Доступные цены

Дом из бруса от 595 345 ₽ Каркасный дом от 752 626 ₽

05 Гарантия на всё

На конструкцию, кровлю, на все материалы и строительные работы.

Нам доверяют

Отзыв о строительстве каркасного дома (Еловый Бор) Каркасный дом в полтора этажа общим размером 8,5х9,0м. Каркасный дом 6х8,5м в Никольском
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Новости и статьи

Летний дом в Московской обл.: индивидуальный проект на 70 кв.м.

29 июля 2022г.

Летний дом в Московской обл.: индивидуальный проект на 70 кв.м.

Преимуществ у собственного дома огромное ...

Читать статью
Двухэтажный дом для постоянного проживания: 136 кв.м. и 4 спальни

25 июля 2022г.

Двухэтажный дом для постоянного проживания: 136 кв.м. и 4 спальни

Мечтаете о просторном загородном доме, в ...

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Каркасный дом: плюсы и минусы

22 июля 2022г.

Каркасный дом: плюсы и минусы

В России каркасная технология строительс ...

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